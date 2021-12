La Provincia di Latina per Telethon 2021. Il Prefetto: “Solidarietà strumento di rinascita”

LATINA – La Provincia di Latina anche quest’anno donerà una somma per contribuire alle attività di Telethon e supportare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Lo ha detto il presidente facente funzioni dell’Ente di Via Costa Domenico Vulcano questa mattina intervenendo questa mattina con le altre autorità provinciali e cittadine nell’aula Cambellotti alla presentazione dell’evento da parte del coordinatore provinciale Erminio Di Trocchio. Si aggiungeranno ai 70mila euro già raccolti con questo scopo in provincia di Latina e a quelli che saranno ricavati dalla vendita di altri Cuori di Cioccolato e di panettoni.

A fare gli onori di casa, il Prefetto Maurizio Falco: “Qui non si tratta di scendere in campo, ma di ararlo, rizzollarlo per far crescere nuove aspettative e nuovi strumenti per la vita e la salute delle persone. Farlo in un momento del genere come quello dell’emergenza covid che forse lascerà in eredità un altro modo di pensare, è una cosa particolarmente significativa. Tutti insieme per la ricerca non è spettacolo, è un nuovo modo di vivere”, ha voluto sottolineare.

“Sappiamo quanto sia importante la solidarietà nelle persone per finanziare la ricerca e quanto sia importante la ricerca, una cosa che abbiamo toccato tutti con mano e da vicino con il covid. Per questo è importante esserci e partecipare a questa settimana di sensibilizzazione”, ha detto il sindaco Damiano Coletta.

Testimonial del mondo dello sport per la manifestazione Novella Schiesaro, ex pivot nazionale basket femminile e Luca Zavatti, ex capitano della nazionale calcio amputati, ormai impegnatissimo sul fronte sociale, che ha aperto una scuola per ragazzi in difficoltà, per disabilità fisica, ma anche per difficoltà economiche.