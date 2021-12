Latina, in consiglio comunale passano le Linee di mandato del sindaco Coletta

LATINA – Quasi otto ore di consiglio comunale a Latina per votare le linee di mandato presentate lunedì dal sindaco Damiano Coletta. Il documento programmatico è passato per un pelo, con 17 voti a favore (Latina Bene Comune, Riguarda Latina e Latina 2032, Forza Italia e il voto della consigliera di Fare Latina Annalisa Muzio) secondo lo schema di accordo tra forze politiche eterogenee già utilizzato per le elezioni provinciali e basato sul obiettivi individuati comuni. “Non steccati ideologici, ma un programma condiviso per il bene della città”, aveva invitato il sindaco Coletta.

Una maxi seduta on line quella di oggi che ha visto in apertura l’intervento dell’ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo che si è preso oltre 50 minuti di tempo (al posto dei 15 previsti dal regolamento) per motivare il “no” che ha poi espresso durante la votazione finale. All’interno dei due gruppi contrari, Latina nel Cuore (Zaccheo) e Fratelli D’Italia si sono astenuti gli esponenti di quest’ultimo Patrizia Fanti e il presidente dell’Assise Raimondo Tiero, scegliendo la stessa linea espressa dalla Lega come Alessio Pagliari che è uscito da Latina nel Cuore ufficializzando l’ingresso nel Gruppo Misto.

Durante il suo intervento il consigliere del Movimento CinqueStelle Gianluca Bono, colpito dal covid e visibilmente provato, ha ringraziato i sanitari del Goretti per l’abnegazione sperimentata suo malgrado, ricordando a chi si lamentava per la modalità on line della seduta, il numero di enorme di contagi registrati in questi giorni.