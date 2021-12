Latina, ultime ore d’asta per le maglie autografate di Dybala, Bonucci e Locatelli

LATINA – C’è tempo fino alle 23,59 di oggi, 7 dicembre, per partecipate all’asta che mette in palio le maglie ufficiali autografate della Juventus e della Nazionale italiana di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli (quest’ultima è la maglia della Nazionale in versione bianca indossata dal calciatore in Irlanda del Nord-Italia del 15 novembre 2021). L’Asta è sulla pagina Facebook dell’Associazione (base 100 euro) e il ricavato andrà all’associazione FramMenti che da anni si occupa di ragazzi autistici e con neurodiversità.