Covid, altri 180 contagi, quasi la metà sono emersi a Latina

LATINA – Sono 180, la metà rispetto a ieri, i casi di covid emersi nelle scorse 24 ore a Latina e provincia. Solo nel capoluogo 77 nuovi positivi, qui il virus sta dimostrando una elevatissima diffusività. Un paziente originario di Formia è deceduto per le conseguenze del covid, e le vittime pontine salgono così a 685.

I casi sono emersi ad Aprilia 23, Bassiano 1, Cisterna di Latina 19, Cori 3, Fondi 5, Formia 5, Gaeta 3, Itri 1, Latina 77, Minturno 4, Pontinia 3, Priverno 2, Prossedi 1, Sabaudia 5, San Felice Circeo 3, Sermoneta 2, Sezze 15, Sonnino 1, Terracina 7.

Le dosi di vaccino somministrate, nonostante l’avvio della campagna vaccinale pediatrica, restano nella media del periodo e sono state 4.777 di cui 285 prime dosi e 520 seconde dosi. le dosi booster sono state 3.972.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 111.

C’è malcontento nelle scuole dove da più parti si chiede di adottare la dad per “salvare” il Natale. Così al Liceo Scientifico Grassi di Latina dove il dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi ha risposto agli studenti con una lunga lettera nella quale li invita a considerare che i rischi maggiori sono quelli presi in contesti extrascolastici: “Negli ultimi 10 giorni sono state infatti svolte almeno quattro feste in discoteche e locali del territorio qui erano presenti tra le centinaia di partecipanti anche molti dei nostri studenti credo che tra la scuola e la movida del fine settimana si possa più ragionevolmente pensare di proteggersi da quest’ultima che è spesso incontrollata in termini di misure del contenimento del contagio piuttosto annunciare alla scuola in presenza per la quale tutti noi stiamo lavorando da mesi”.