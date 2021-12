Lutto nella ristorazione a Latina, si è spento Egidio Boldreghini

LATINA – Lutto nel mondo del commercio a Latina, si è spento nelle scorse ore Egidio Boldreghini, storico operatore della ristorazione. Aveva avviato circa sessant’anni fa sulla Pontina, a Borgo Grappa, l’attività che oggi, grazie all’impegno suo e della famiglia, è un’affermata realtà imprenditoriale che si è moltiplicata ed è gestita per una parte dal figlio Riccardo e per l’altra dal figlio Gianluca, entrambi molto conosciuti nel settore.

“Caro papà essere il figlio di Egidio è stato il più grande orgoglio della mia vita… Sei stato un papà Meraviglioso con dei valori unici. Mi hai insegnato l’educazione il rispetto ma soprattutto l’amore per il nostro lavoro con una dedizione unica… mi sei sempre stato vicino e mi hai sempre supportato e appoggiato in ogni mio desiderio… papà sarai sempre il mio sostegno e la mia forza ! ti ho amato tanto e ti amerò per sempre, l’esserti stato vicino in questo ultimo periodo mi ha dato una forza che non pensavo mai di avere, con la tua forza, educazione, sensibilità tenacia e costanza hai sempre lottato come hai fatto nel tutto percorso della tua vita”, sono le parole commosso pubblicate sui social dal figlio Gianluca.

Anche la nipote Valentina, figlia di Riccardo e wedding planner, ha ricordato il nonno in un lungo post: “Certe cose fanno male… Nonno, mi tengo stretti addosso i tuoi consigli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a parlare, mi manca la Latina che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò”.

Alla famiglia Boldreghini le condoglianze e la vicinanza dell’editore di Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina, Giuliano Radicioli e di tutto lo staff .