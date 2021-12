Dal giudice tutelare per poter vaccinare la figlia minore: l’istanza di una mamma al Tribunale di Latina

LATINA – Il papà è no-vax e non vuole far vaccinare la figlia minore; la mamma è vaccinata e vorrebbe proteggere la ragazza accogliendo anche quella che da mesi è una precisa richiesta della figlia per mettersi al sicuro dalle conseguenze più gravi del covid, e non ultimo, per essere nelle condizioni di ricominciare ad avere una vita sociale al di fuori della scuola, cosa che oggi le è preclusa. Sulla contesa deciderà il giudice tutelare del Tribunale di Latina al qualche la donna si è rivolta a inizio anno scolastico dopo aver consultato il medico di base che ha dato il suo parere favorevole alla somministrazione.

La storia è stata raccontata oggi dal Messaggero Latina e l’udienza – secondo quanto si apprende – è fissata tra Natale e Capodanno. A luglio il Tribunale di Monza per un caso analogo ha dato l’autorizzazione.