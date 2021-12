Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e vi fa pensare in un modo autentico. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento diverso: forse farete delle proposte al partner per ravvivare l’atmosfera quotidiana. I single decidono di sostenere qualcuno che è uscito dalle loro vite: è un modo per mostrare la loro capacità di perdonare. A lavoro, le vostre iniziative, che sembravano essere in stallo, potrebbero aprirsi oggi. Forse è il momento di indicare chiaramente i vostri obiettivi sopratutto ai collaboratori scettici. La salute è sotto controllo: il Sole assicura agli atleti di aumentare le loro prestazioni. Gli altri avranno le giuste forze se decideranno di praticare un nuovo sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia è previsto un intenso riavvicinamento al partner. I single godono della loro libertà ed hanno la possibilità di scegliere se accettare o meno un nuovo incontro. Professionalmente non dovreste cercare di imporre il vostro punto di vista a tutti i costi e sollevare delle polemiche. Alcuni colleghi potrebbero causarvi piccoli problemi. Ordinate le vostre priorità e le difficoltà si risolveranno da sole. La salute è abbastanza buona: cercate di concedervi un po’ di tempo per voi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in sestile con Giove nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vorrebbe vedervi un po’ più creativi e meno convenzionali. Se siete single dovreste dimostrare un po’ più di fantasia ed avrete sicuramente un buon risultato. Professionalmente riuscite a trovare il giusto equilibrio: siete disposti ad ascoltare gli altri ed apprezzare le idee altrui. Dal punto di vista della salute le Stelle vi concedono una giornata meravigliosa: vi sentite bene nel vostro corpo e gli altri lo noteranno. La vostra mente è illuminata e ne godrete i benefici.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie vedranno la loro relazione consolidarsi, grazie alla famiglia. Avrete tempo per ascoltare e capire il partner e vorrete condividere le attività in comune. Single: avrete voglia di ricontattare una vecchia conquista solo per ricordare i bei tempi. A lavoro consoliderete i legami con i vostri colleghi o collaboratori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. Il sestile formato da Saturno e Venere generalmente annuncia una buona resistenza fisica e psichica. Per migliorare ulteriormente la vostra salute continuate ad optare per uno stile di vita sano.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno in armonia con il vostro segno porta un certo equilibrio nella vita. Sentimentalmente, in coppia vi sentite sicuri dei vostri sentimenti e del vostro amore. I single sono molto carismatici ed è probabile che la serata porti buone sorprese. A lavoro vi concentrate sulla pianificazione delle attività. Iniziate a pensare all’organizzazione della vita tenendo conto delle nuove prospettive. Saturno ha un’influenza benefica sulla salute: praticare un certo movimento fisico contribuirà a mantenere ottima la forma fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, vivrete la giornata sotto il segno di un risveglio benefico nella coppia e godrete di discorsi molto costruttivi. Single: dovreste rivedere le vostre aspettative ed abbassare un po’ l’asticella. A lavoro dovreste essere più vigili ed attenti nei confronti di un collega fastidioso. Mantenete una certa diplomazia e cercate di parlare chiaro. Urano indica maggiore energia per tutti voi. Se avete avuto problemi con il sonno ultimamente, sembra che le vostre notti saranno più tranquille e più riparatrici. Abbiate cura della vostra dieta e rallentate un po’ il ritmo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà la giornata della comunicazione: apritevi con il partner ed esprimete tutto quello che vi passa per la mente. Single: siete pronti ad approfondire un rapporto appena iniziato. Professionalmente un’aria di rinnovamento soffia sulla vostra attività. Nuovi obiettivi o responsabilità potrebbero essere all’ordine del giorno. Le Stelle, oggi, stimolano il vostro intelletto: siete animati da una grande curiosità che vi permette di esplorare nuove filosofie. Il pensiero è attivo e la sete di apprendimento vi stuzzica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in risonanza armonica con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente è un giorno importante: l’aspetto astrale evidenzierà le stesse vibrazioni che animano la vostra relazione. Avrete buone possibilità di vivere un giorno soddisfacente e sostenibile. Single: attenzione alle fantasie esagerate ed ai sogni proibiti. Professionalmente, se avete progetti per un’associazione o se pensate di avviare un’impresa, questo è un buon momento per prendere decisioni o finalizzare il vostro progetto. Per quanto riguarda la salute, ogni tanto avete bisogno di un po’ di tempo da dedicare a voi stessi: le Stelle vi danno il contesto essenziale per una buona gestione dello stress.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e la vita amorosa occupa quasi tutto lo spazio nella vostra mente. L’aspetto astrale favorirà la comprensione nella coppia e si assicurerà che tutto vada per il meglio. Single: la presenza di Venere nel vostro segno vi spinge alla seduzione e alla sensualità. Dal punto di vista professionale la giornata sarà piacevole e la giornata inizierà sotto i migliori auspici possibili. Il vostro spirito conciliante ed accogliente sarà apprezzato dal vostro entourage professionale. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto bene sia mentalmente che fisicamente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza dissonante nel vostro segno ed è probabile che avvertiate dei disagi nella vostra relazione: forse non ricevete l’affetto desiderato. I single non vogliono più perdere tempo con qualcuno che non mostra molto interesse: è ora di andare avanti. Professionalmente, la presenza di Giove influirà positivamente sulla vostra mente e vi concentrerete molto in tutto ciò che fate. In questo clima armonico avrete la capacità di gestire il vostro benessere e la vostra salute in modo equo ed efficiente. Se mantenete questo equilibrio per alcuni giorni, dovreste godere di un’ottima forma fisica.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno. Questa configurazione potrebbe causare alcuni piccoli problemi sul piano sentimentale. In coppia, il partner farà molte domande ed avrete difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti. Per i single i nuovi incontri non sono favoriti. A lavoro, proverete ad essere gentili ma potreste tuttavia diventare irascibili in pochi secondi: cercate di mantenere la calma per evitare gravi conflitti. Dal punto di vista della salute non dovreste avere problemi, ma con il vostro atteggiamento potreste innescare situazioni sgradevoli e l’unico a soffrire sarà il morale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno in una buona posizione per valutare progetti futuri: prossime vacanze, ristrutturazione della casa o altro. Single: se avete avuto un incontro di recente, state pensando a come potrebbe svilupparsi questo rapporto. La giornata potrebbe essere frenetica al lavoro per alcuni di voi: se otterrete un riconoscimento, sarà grazie alle vostre iniziative, ma anche grazie al vostro senso della mediazione. Sotto l’influenza di Mercurio è possibile sentirsi un po’ più agitati del solito: sarebbe indicato praticare uno sport, concedervi del relax, dedicarvi alla meditazione o alla lettura.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.