Clara Galante porta in scena a Cori un suo testo sulla libertà

CORI – Sarà in scena il 29 gennaio (alle 21) al teatro Luigi Pistilli di Cori, nel cartellone della stagione invernale “Stanze”, Una Vita o Prove di Liberazione, una creazione dell’attrice di Latina Clara Galante ispirata a “Pensieri dal carcere “ di Pierre Clémenti, con Clara Galante e con musiche originali interpretate da Clara Galante (che infatti è anche cantante).

L’artista stavolta si è appassionata alla figura e alla storia dell’attore di talento, star del cinema degli anni ‘60, Pierre Clémenti, “figura unica, delicata, bizzarra, trasversale” che ha lavorato con alcuni fra i più grandi registi del nostro tempo: da Buñuel a Pasolini, da Garrel a Bertolucci, passando per De Sica, Brocani, Visconti, Cavani, Rocha. “Arrestato nell’estate del 1971 per detenzione di droga e incarcerato per oltre un anno nelle prigioni di Regina Coeli e Rebibbia, viene rilasciato per insufficienza di prove. Perfino Fellini, insieme a molti altri personaggi noti dell’epoca, depose in suo favore durante il processo”, racconta l’attrice, ricordando che proprio in seguito a questa esperienza Clémenti scriverà il libro Quelques messages personnels, proprio quello a cui si è ispirata lei nel testo teatrale che porterà in scena nel centro lepino.

“La vicenda di Clémenti – spiega – diventa metafora della condizione umana, di quelle continue e faticose prove di liberazione che tessono la trama delle nostre vite: un’occasione preziosa per mettere in luce l’inscindibile relazione tra il singolo e la società, tra storia individuale e storia generale, in un momento in cui i diritti della persona, faticosamente conquistati, sembrano essere messi ancora una volta in discussione”.

L’attrice evoca molteplici voci: un uomo, una donna, una madre e un artista, privati di quella libertà che solo in sogno si riesce ad immaginare. E che, solo attraverso l’arte, si può conquistare.

Il movimento coreografico è a cura di Alessandra Diamanti.