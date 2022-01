Nei cinema di Latina l’anteprima del film “Ennio” dedicato a Morricone

LATINA – Arriva in anteprima oggi, anche nei cinema di Latina, “Ennio”, il film documentario del regista Giuseppe Tornatore che racconta uno dei più grandi compositori del nostro tempo, il premio Oscar, Ennio Morricone. Per l’occasione, alle 19 di domenica 30 gennaio, il Cinema Oxer proporrà un momento di riflessione con un intervento di saluto dell’ Assessora all’Istruzione e politiche culturali del Comune di Latina, Laura Pazienti e con una testimonianza di Flavia Di Tomasso, direttrice del Premio Internazionale di Composizione Musica Nova che proprio Ennio Morricone aveva presieduto a Latina, per due anni. “Un ritratto a tutto tondo del leggendario Maestro e della sua musica immortale che abbiamo voluto sottolineare con un appuntamento”, dicono dall’Oxer.

Durante le fasi della lavorazione del film la troupe ha trascorso una giornata intera a Latina ricevuto dalla Fondazione Campus di Musica per riprendere i preziosi manoscritti che testimoniano il legame profondo fra Goffredo Petrassi ed Ennio Morricone, il primo maestro del secondo. In una delle lettere conservate negli archivi dell’Istituto di Studi Musicali Goffrredo Petrassi di Latina, Morricone scrive: “Le Sue parole sono per me un seme che darà frutti”.

Nel film – in anteprima oggi e domani, poi in sala dal 17 febbraio – Giuseppe Tornatore rende omaggio al Maestro, ripercorrendone vita e opere: dall’esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per “The Hateful Eight” e lo fa attraverso lunghi colloqui con lui, ma anche attraverso interviste a registi e musicisti, momenti e luoghi che hanno definito la vita dell’artista e dell’uomo. Un racconto del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili