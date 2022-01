Abbattere le barriere architettoniche, Latina dà il via al Peba: “Sarà condiviso”

LATINA – Ha impiegato un bel po’ di tempo, ma finalmente è arrivato al suo start a Latina, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), premessa per una città davvero di tutti. “L’obiettivo è dare nuova linfa all’urbanistica, all’edilizia e al trasporto pubblico della città di Latina nell’ottica dell’accessibilità e dell’inclusione”, spiegano in una nota gli assessori Pierleoni, Caschera e Assessore Bellini che hanno dato impulso all’atto.

“Un tema da sempre caro a Latina Bene Comune – spiega la Socia Ida Ferrari (in foto) – che nel 2016 contribuì alla nascita del forum ‘Qualità della vita’ per promuovere e sviluppare un’idea di città accessibile. Esperienza, quella del forum, che si è evoluta con la costituzione di VIALIBERA: un coordinamento – indipendente dal Movimento – dove cittadini, cittadine, ed associazioni continuano ad operare nell’ottica di una città accessibile”. Ecco perché la creazione del suddetto tavolo permanente incontra la contentezza di LBC, come confermano le parole di un altro Socio: “Accessibilità – spiega l’ex Consigliere Emanuele Di Russo – non si limita al mero abbattimento delle barriere architettoniche. Parliamo anche di programmazione e di visione. Si tratta di un percorso culturale che deve portare l’accessibilità ad essere la normalità, la prassi, per una città che non escluda nessuno”

“Siamo consapevoli anche – concludono – che c’è ancora molto da fare. Insieme all’implementazione del PEBA, infatti, occorrerebbe allinearsi alle indicazioni dell’Universal Design, secondo le quali ogni ingresso in luogo pubblico o ufficio deve risultare libero da qualsiasi barriera, così da poter essere fruito da tutte e tutti, indipendentemente dalla capacità fisica, psichica o sensoriale. In questo modo, parallelamente al procedere del piano PEBA, si opererà anche sulle cose di ogni giorno”.

PER PARTECIPARE – Il PEBA, dovrà scaturire da un percorso condiviso e partecipato, ragion per cui l’Amministrazione ha attivato un sondaggio volto a raccogliere le opinioni della cittadinanza. Al sondaggio è possibile rispondere attraverso questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwYxlqBXOcCsniFRxGIS8bPB0e4PIlb2ntysgnK03N_kbzmQ/viewform?fbclid=IwAR0c3rGpitKVxVmeeeG4fUslP0rRoE9TCK7dIdslC3-2U-oCJzeYoMkiCsQ