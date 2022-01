Una ragazza di Doganella di Ninfa dipinge l’ultimo “pancione” di casa Di Vaio

LATINA – Lui è Mariano Di Vaio, modello e imprenditore, lei è Eleonora Brunacci, amministratrice della società di famiglia, sposati dal 2015. La pancia di Eleonora, invece, è dipinta da una ragazza di Doganella di Ninfa, Veronica Battisti. Di lei ci eravamo occupati alcuni anni fa, incuriositi dalla forma d’arte che praticava. Voleva farne un mestiere e non si è mai scoraggiata, anzi ci ha creduto tantissimo e ne ha fatto un vero lavoro tanto che la coppia, conosciutissima nel mondo della moda e dello spettacolo, l’ha scelta per celebrare la nuova nascita. La foto è stata postata sui social proprio da Veronica che l’accompagna con un post entusiastico e scrive: “La famiglia Di Vaio ha il pancione firmato Veronica Battisti. Questo è il mio LAVORO! Ed io credo in quello che faccio”.

Un mestiere che si chiama Belly Painting e consiste nel dipingere il “pancione” delle future mamme con colori specifici per la pelle e anallergici, per vivere spiritosamente la gravidanza e anche per conservare un ricordo. Sulla pancia della ammiratissima Eleonora c’è una giostra.