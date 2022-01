Servizio Civile, la Diaphorà Onlus di Latina seleziona 4 giovani

LATINA – Diaphorà di Latina, con sede a Fogliano, seleziona 4 giovani operatori volontari dai 18 ai 28 anni di età. È previsto un rimborso spese mensile di 445 euro per 12 mesi, con 25 ore settimanali di servizio.

Diaphorà aderisce al progetto “Solidalmente” (codice progetto PTCSU0005021012933NMTX) relativo alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona. L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

“Per conoscere meglio le attività che svolgiamo – dicono dall’associazione presieduta da Bruno Mucci – è possibile consultare il nostro sito www.diaphora.it. I candidati verranno convocati per sostenere le selezioni, che potranno svolgersi in presenza o on line, a seconda della situazione emergenziale. Le selezioni si svolgeranno nel mese di febbraio 2022 e il servizio inizierà orientativamente nel mese di maggio 2022″.

DOMANDE – Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it È possibile accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti

in Italia, troveranno informazioni dettagliate su come partecipare al bando nel sito del servizio civile https://www.politichegiovanili.gov.it/.

Per tutte le informazioni o un supporto alla compilazione della domanda potete contattare Diaphorà ore ufficio al numero 3455257782 oppure scrivere a info@diaphora.it