AGGIORNAMENTO Covid: 1027 nuovi contagiati a Latina e provincia

LATINA – Non sono 265 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia, ma 1027. L’errore contenuto nel bollettino della Asl di Latina è dovuto al fatto che erano stati conteggiati solo i casi emersi dai 610 tamponi antigenici effettuati, e non anche quelli emersi dai 3000 tamponi antigenici. Ai dati del bollettino – si legge in una nota della Asl – “vanno aggiunti i positivi rilevati dalle farmacie territoriali che ammontano ad un totale di 762 positivi. Da domani 05/01/2022 i dati verranno nuovamente allineati”.

Non ci sono stati decessi in provincia di Latina mentre i nuovi guariti sono stati 97. Il comune che registra più contagi è Fondi che da giorni aveva visto crescere il numero dei positivi. Cinque pazienti sono stati ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti, nessuno è stato trasferito nella Capitale. Questo è il quadro tracciato dal bollettino del 4 gennaio e no si conosce la distribuzione degli ulteriori 762 positivi.

In sorveglianza a domicilio si trovano in questo momento oltre 11500 persone che hanno contratto il covid. Anche quattro giocatori della Top Volley Cisterna sono risultati contagiati e la società sportiva ha sospeso gli allenamenti.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi casi sono emersi a Fondi che ne ha registrati 74, seguito da Latina con 61, Aprilia con 20, Formia con 18 e Terracina con 13. Si registrano poi casi positivi a Castelforte 4, Cisterna di Latina 8, Cori 1, Gaeta 7, Itri 6, Lenola 2, Maenza 3, Minturno 4, Monte San Biagio 8, Norma 5, Pontinia 4, Ponza 1, Priverno 1, Sabaudia 2, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 6, Sermoneta 7

Sezze 5, Sonnino 1.

Tornano ai livelli pre-festività le vaccinazoni che nelle ultime 24 ore sono state 5722 di cui 487 prime dosi, in numero pressoché pari alle seconde dosi (493); 4742 i booster.