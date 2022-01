Covid, 1043 casi positivi. Ricoveri in aumento al Goretti

LATINA – Nel Lazio 14.850 nuovi casi positivi (+2.945), 6 decessi (-5), in crescita i ricoverati in area medica che sono saliti a 1400 (+27), 191 in terapia intensiva (+1) e +1.662 i guariti. Il rapporto positivi tamponi è cresciuto al 13,1%. E’ il dato pubblicato dalla Unità di Crisi della Regione Lazio l’8 gennaio. Rispetto all’8 gennaio di un anno fa 1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, torna ripetere l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

In provincia di Latina si sono registrati 1043 nuovi casi (345 soltanto a Latina), incidenza altissima ad Itri dove dopo un progressivo aumento dei contagi si sono registrati 49 casi. E c’è stato anche un aumento dei casi gravi con 10 pazienti ricoverati al Goretti e 4 trasferiti a Roma. Nessun decesso indicato nel bollettino Asl dell’8 gennaio. In aumento le somministrazioni di vaccino.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi positivi sono emersi ad Aprilia 82, Bassiano 2, Campodimele 1, Castelforte 4, Cisterna di Latina 34, Cori 13, Fondi 84, Formia 69, Gaeta 10, Itri 49, Latina 345, Lenola 29, Maenza 6, Minturno 27, Monte San Biagio 20, Norma 16, Pontinia 29, Priverno 4, Prossedi 2, Roccagorga 5, Rocca Massima 6, Sabaudia 20, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 13, Sermoneta 17, Sezze 59, Sonnino 3, Sperlonga 4, Spigno Saturnia 8, Terracina 79.

Il totale delle vaccinazioni in provincia di Latina è stato di 6674 di cui 571 prime dosi, 792 seconde dosi e 5311 dosi booster. Solo 48 le guarigioni. Nel Lazio effettuate oltre 61 mila somministrazioni, il 12% in più rispetto al target commissariale. Oggi esauriti tutti gli open day vaccinali, in provincia di Latina quello di Aprilia a Villa degli Ulivi.