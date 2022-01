Latina, 33enne arrestato dai carabinieri con un etto di mariuana

LATINA – Un 33enne di Latina è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina in un’operazione scaturita dall’attività del Nucleo Investigativo, dopo essere stato sorpreso con un etto di mariuana e mannite, sostanza di solito utilizzata per tagliare la cocaina. Grazie all’ausilio dei cinofili, i carabinieri hanno controllato il giovane già noto per precedenti analoghi nella sua abitazione nel centro del capoluogo, scoprendo il quantitativo di droga che sarebbe bastata a confezionare circa 60 dosi. Per lui sono scattate le manette. Le indagini e i controlli proseguono.