Gaeta, il sindaco Mitrano: “Ho il covid, ma sto bene”

GAETA – “Ho il Covid, ma sto bene. Avevo già programmato la giornata per ricevere la terza dosa ma il virus, benché in forma lieve, è arrivato prima. Spero di uscirne fuori negativizzato entro pochissimi giorni. Un abbraccio (virtuale) a tutti”. E’ il post del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, che questa mattina ha annunciato di essere tra i nuovi 17 contagiati ufficializzati dal bollettino Asl del 17 gennaio 2022 per la città di Gaeta. Spiritoso, il primo cittadino ha accompagnato l’annuncio con un “cartone”. Immediati tanti “like” di sostegno.