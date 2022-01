Via Nascosa pericolosa: mozione di Chiarato e Celentano

LATINA – I consiglieri comunali di Fratelli D’Italia, Andrea Chiarato e Matilde Celentano, si fanno portavoce del disagio dei residenti di Via Nascosa dove il manto stradale, anche a causa delle radici degli alberi, è ormai è fortemente dissestato e occorre un intervento urgente di messa in sicurezza.

I due esponenti politici di centrodestra ricordano gli appelli dei residenti, l’importanza della strada come via di scorrimento e collegamento, la sua attuale pericolosità e in una mozione rivolta al Consiglio comunale chiedono di impegnare sindaco e giunta a provvedere “provvedere al rifacimento del manto stradale dell’intero percorso della via Nascosa e alla messa in sicurezza anche tramite nuova illuminazione, sfalcio delle erbe e potatura delle piante oltre alle segnalazioni luminose permanenti dei punti critici come curve, ponticelli, dossi e dell’incrocio con il percorso ciclopedonale “Sentiero vittime della strada”.

I consiglieri chiedono inoltre di inserire nel prossimo bilancio somme destinate a questi interventi considerati da eseguire in continuità.