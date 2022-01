Rivertape, il podcast di Martina Zaralli che racconta un fiume di storie musicali

LATINA – Un viaggio lungo il corso del Mississipi, per raccontare musicisti immortali e classici senza tempo. E’ questo Rivertape, il podcast di Martina Zaralli che per salvarsi dall’isolamento forzato del lockdown, ha ideato e prodotto “in casa” un racconto immersivo nella grande musica, subito premiato nella sezione Voci di podcast nella XXII edizione del Festival internazionale del doppiaggio Voci nell’Ombra, la prestigiosa rassegna ligure che da più di venti anni celebra il mondo dei doppiatori.

“L’idea di RIVERTAPE – spiega la voce di Latina – è nata nell’estate 2020, per unire la passione per la radio, coltivata durante gli anni ai microfoni di Radio Luna con la curiosità di conoscere i retroscena delle canzoni e della vita dei lori autori. RIVERTAPE è un podcast che racconta un fiume di storie, da Minneapolis a St. Louis, da Memphis a New Orleans: un viaggio che attraversa 10 stati e oltre 200 anni di musica, facendo tappa sulle più belle rive del blues, del funk, del jazz, del rock’n’roll e del soul. La prima stagione ha visto come protagonisti: Prince, Chuck Berry, Tina Turner, Aretha Franklin, Elvis Presley, Sam Cooke, Bob Dylan. La navigazione è ripartita poi in ottobre da Clarksdale, cittadina nello stato del Mississippi, con due episodi su Muddy Waters, padre del blues elettrico e punto di riferimento per grandi artisti del ventesimo secolo”.

Ne abbiamo parlato con lei su Radio Immagine

RIVERTAPE è disponibile sulle piattaforme di Spreaker, Spotify e Google Podcast.