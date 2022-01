Parte il viaggio sul Sentiero di Circe: 26 tappe tra natura e arti visive

LATINA – Inizia il viaggio di Circe alla (ri)scoperta del Parco Nazionale del Circeo. Si terrà infatti a Latina, sabato 5 febbraio, il primo appuntamento di una serie, lungo un itinerario che porta dal capoluogo a San Felice, attraverso luoghi bellissimi da scolpire nella mente attraverso le arti visive e dunque il disegno, ma anche altre arti o passioni.

“Un itinerario sperimentale che consiste in un vero e proprio viaggio emotivo – spiega Jessica Brighenti presidente dell’associazione dall’Aps Circe che ha avuto l’idea e la sta sperimentando già da settembre – Un percorso attualmente già percorribile in bici e a piedi, che sarà presto anche tracciato grazie all’impegno del Parco Nazionale del Circeo che ci è sempre stato vicino, e che interconnette tutte le aree del Parco : circa 60 km a piedi e 90 km per l’anello in bici, che parte dal Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina e culmina al Promontorio del Circeo, estendendosi principalmente su percorsi protetti e su sentieri esistenti”.

Un viaggio in 26 tappe che comincerà sabato dal cuore della città di Latina, il Museo Civico Duilio Cambellotti e proseguirà con un incontro al mese: “Un luogo di cultura e creatività condivisa: il laboratorio del sapere della Città di Latina. Attraverso lo sguardo simbolico e mitologico dell’artista romano, siamo tutti invitati ad animare il Polo culturale con una sessione di disegno dal vero. Schizzi, progetti, incisioni, bozzetti: l’attività multidisciplinare di Duilio Cambellotti racconta parte della storia del nostro territorio con gli occhi dell’arte, stimolandoci verso una visione creativa e personale”.

Un viaggio che anche chi non sa disegnare potrà sperimentare: “L’idea non è quella fare una lezione di disegno per creare un’opera d’arte, ma quella di imprimere emozioni e ricordi e chiunque lo può fare”, aggiunge Brighenti che si è rivolta ad alcuni bravissimi sketcher pontini.

Da qui a un anno, tappa dopo tappa, artisti e curiosi saranno chiamati a percorrere Il Sentiero attraverso incontri itineranti di disegno en plein air, da Latina verso i Circeo, per raggiungere la grande maga dormiente.

Ne abbiamo parlato con Jessica Brighenti su Radio Immagine