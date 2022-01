Videosorveglianza a Latina, si possono riaccendere le telecamere di Latina Scalo e Q4/Q5

LATINA – Con l’attivazione della torre di trasmissione presso il Comando di Polizia Municipale in piazza dei Mercanti, è stato completato il progetto di ristrutturazione infrastrutturale del sistema di videosorveglianza cittadina di Latina.

Quest’ultimo passaggio consente infatti la riattivazione delle telecamere non ancora funzionanti in alcune zone della città, in particolare alla Stazione di Latina Scalo, nel Parco Susetta Guerrini Q4/Q5 e nei Borghi Faiti, Sabotino, Podgora e Grappa.

La riattivazione delle telecamere installate nel centro città era già avvenuta tra il 2020 e il 2021 in seguito alla realizzazione di un sistema infrastrutturale che utilizza lastrici di strutture comunali (Pensile Gran Sasso, Torre Comunale e Pensile Aspromonte) in alternativa a quello, dismesso, della Torre pontina di proprietà privata.