A Latina operative quattro “casette” di bookcrossing

LATINA – Il Comune di Latina ha realizzato quattro punti di bookcrossing per promuovere la lettura. In parco Berlinguer a via Milazzo, all’interno dell’area recintata di Parco San Marco, presso la Casa di Quartiere di Borgo Sabotino e nel cortile della biblioteca comunale di Latina Scalo, in via del Murillo, le casette accolgono libri per adulti e per bambini. A fare da testimonial (in foto) l’assessora alla cultura del comune di Latina, Laura Pazienti che ha promosso l’iniziativa curata con la Biblioteca Comunale Aldo Manuzio, l’ausilio del Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana e Beni comuni, con lo slogan “Prendimi, Leggimi, Riportami o Consegnami ad altro Lettore”.

“Con questa iniziativa – spiega l’assessora – si intende aumentare i lettori ed i luoghi della lettura, mission del Patto per la Lettura, il processo partecipativo sorto all’interno della biblioteca comunale nel 2018 per mettere in sinergia tutta la filiera del libro”. La selezione dei libri per bambini e ragazzi è stata curata da Nati per Leggere

Con l’iniziativa il Comune di Latina ricorda anche il servizio di prestito librario sempre attivo in modalità on line, seguendo le istruzioni al link bit.ly/Prestito-Bibliotecario