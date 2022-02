Al Goretti vengono assistiti ogni giorno 120 pazienti covid, occupati così un terzo dei posti disponibili

LATINA – Sono circa 120 i pazienti covid assistiti (tra pronto soccorso e reparti) all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nel presidio ci sono medici e infermieri in doppi turni, nei propri reparti e in quelli covid, e la situazione si è fatta anche più delicata per l’alta diffusione dell’infezione anche tra il personale sanitario, e tra i pazienti non covid che si positivizzano in corso di ricovero. A questo si aggiunge una lunga fila di pazienti in attesa al pronto soccorso, diviso tra covid e non covid, e che ormai ospita anche 35 postazioni di assistenza dedicate al virus non solo per la valutazione, ma anche per assistenza in attesa di un posto letto disponibile.

DUE MESI PESANTISSIMI – E’ il quadro di un Goretti ancora sotto forte pressione a causa dell’emergenza pandemica che, da dicembre ad oggi, solo negli ultimi due mesi, ha visto un numero enorme di contagi, molti pazienti gravi e tanti decessi. Dai primi di dicembre quando si è osservato un netto rialzo dei contagi e fino al primo febbraio, in soli due mesi, si sono registrati 43153 nuovi casi di positività, 281 pazienti sono stati ricoverati al Goretti per sintomi severi e 74 di questi sono deceduti. Numeri che solo in questi giorni stanno mostrando un primo rallentamento, troppo presto perché si possano apprezzare riflessi positivi sul sistema locale.

Nel tempo, per step successivi, al Goretti sono stati attivati posti letto otre che in Malattie infettive (24), in S.p.d.c. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) (6); e poi 34 posti letto al secondo piano del Goretti, 17 al quinto piano e 8 in terapia intensiva. Questo vuol dire che circa un quarto dell’intera dotazione di posti disponibili nell’ospedale di Latina è oggi dedicata all’emergenza pandemica, e aggiungendo le postazioni di Pronto Soccorso, si sale ad un terzo. Inoltre, e gioco-forza, i pazienti che si positivizzano in corso di ricovero (perché entrati con il virus ancora non rilevabile al tampone, o per varie ragioni infettatisi all’interno del presidio) non tutti riescono a trovare posto nei reparti e in emergenza vengono create aree covid anche all’interno dei reparti non covid.

PERCORSO NASCITA – E’ stato poi attivato e utilizzato in più casi il percorso nascita-covid che la Regione Lazio ha richiesto in ogni presidio di capoluogo e rivolto a donne in gravidanza e ai neonati; mentre, terminati i lavori della Patologia Neonatale, è stato ricoverato in emergenza al Goretti un paziente di 11 mesi al quale l’Unità di Pediatria e Neonatologia guidata dal professor Riccardo Lubrano, ha dato assistenza in attesa del trasferimento al Bambino Gesù di Palidoro. Una inaugurazione de facto per la struttura che ha 12 posti letto, ma non ha ancora la dotazione di personale sufficiente alla sua funzionalità.