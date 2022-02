Terracina, fermato con il machete in auto, scatta la denuncia

TERRACINA – Trovato con un machete in auto è stato denunciato un uomo fermato per un controllo stradale dai carabinieri della Compagnia di Terracina. Era notte e l’automobilista era alla guida di una Mercedes Glk quando la pattuglia ha alzato la paletta notando un eccesso di nervosismo da parte del conducente. Controllati i documenti e appurato che si trattava di un cittadino già noto per alcuni precedenti di polizia, è scatta la perquisizione personale e del mezzo ed è spuntata fuori l’arma con una lama da 60 centimetri di cui non ha saputo giustificare il trasporto.

I carabinieri hanno sequestrato il machete e denunciato l’uomo per porto abusivo di arma atta ad offendere.