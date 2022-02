Latina, incidente tra Via Verdi e Via Bonaparte, due feriti

LATINA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina all’incrocio tra Via Verdi e Via Bonaparte, in un punto spesso teatro di sinistri. Nel forte impatto è rimasta ferita una donna che si trovava alla guida di un’utilitaria, trasportata in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale di Latina che si trova a pochi passi. Ferito anche il conducente dell’altra auto. Due le ambulanze del 118 intervenute sul posto dove stanno svolgendo i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Latina.