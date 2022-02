Covid, trend in calo nel report settimanale e crollo delle classi in quarantena

LATINA – Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri nell’ultima settimana rispetto alla precedente e crolla il numero delle classi in quarantena (i dati riguardano un periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme per le scuole e dunque paragonabili).

TREND IN DISCESA LENTA – Il report settimanale della Asl di Latina riporta, tra il 2 e l’8 febbraio, 7433 nuovi positivi, in diminuzione rispetto agli 8128 del bollettino 26 gennaio-1 febbraio; 15 sono stati i decessi nell’ultima settimana contro i 16 di quella precedente e 46 sono stati i ricoveri per covid al Goretti nei sette giorni, rispetto ai 48 di una settimana fa.

A SCUOLA – Sul fronte scolastico ben altra è la differenza tra la fine di gennaio e la prima di febbraio: le classi in quarantena erano 571, oggi sono 82. Meno marcata invece la diminuzione delle positività tra gli alunni che oggi sono 2039 e i docenti che sono 56, contro i 2238 di una settimana fa e i 152 docenti.

Il totale settimanale dei contagi nelle scuole del territorio provinciale di Latina è di 2095 contro i 2390 di una settimana fa.

VACCINAZIONI DIMEZZATE – Il dato più evidente è quello che riguarda le vaccinazioni passate da 35791 a 17991, praticamente la metà sono state quelle somministrate nell’ultima settimana rispetto al periodo precedente. Dimezzate le prime dosi pediatriche nella fascia 5-11 anni, mentre si sono ridotte di quasi due terzi le dosi booster negli adulti.