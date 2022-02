Tratto in salvo il ragazzo che ha minacciato di buttarsi da un palazzo in via Pontinia a Latina

LATINA – E’ stato messo in salvo il ragazzo che questa mattina ha tentato di buttarsi da un palazzo di sette piani in via Pontinia a Latina. Gli agenti della Polizia di Latina hanno parlato a lungo con lui e dopo un’ora il ragazzo ha desistito e poi è stato accompagnato in ospedale dai sanitari del 118.

ORE 12 – Si stanno vivendo momenti drammatici in via Pontinia a Latina dove un giovane è salito al settimo piano di un palazzo e minaccia di togliersi la vita. La strada che corre parallela a Via Isonzo nel tratto finale all’altezza del civico 90 è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi dei vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi e anche con un’autoscala. Sul posto anche la polizia e il 118. Alcuni familiari giunti di corsa sul posto stanno ora tentando di parlare con il ragazzo. Non è chiaro se il palazzo sia quello in cui vive il giovane o un altro palazzo nel quale ha deciso di entrare preso dalla disperazione.