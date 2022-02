Il Latina Calcio vittoriosa contro la Paganese

Con un prezioso 2-1 firmato in rimonta da Carletti su rigore e da Ercolano il Latina ha espugnato Pagani nel recupero della 21esima di campionato salendo a 10 punti di distacco dalle sabbie mobili della classifica e inserendosi in piena zona playoff, a quota 32. La squadra di Di Donato ha centrato il secondo successo esterno consecutivo, portando a sette i risultati utili in sequenza, grazie ad una splendida reazione arrivata dopo il vantaggio dei campani, siglato al 21’ da Tommasini. Dopo 9 minuti Ercolano si è procurato il rigore del pareggio e allo scadere della frazione ha firmato lui stesso di testa la rete del sorpasso. Nella ripresa il Latina ha dettato legge mancando più volte il tris ma ha rischiato nel finale sul disperato assalto dei campani.