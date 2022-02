Sabato di derby, la Benacquista affronta Eurobasket in trasferta

LATINA – Tornerà in campo sabato 5 febbraio (alle 18) la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, in occasione della 18^ giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West, affronterà a domicilio l’Eurobasket Roma sul parquet del Palasport di Guidonia, dove i capitolini si sono spostati dalla nona giornata (precedentemente disputavano le gare casalinghe nel palazzetto di Veroli).

Una gara che si prospetta intensa, fisica e dal peso specifico rilevante per entrambe le compagini – dicono dal club – i pontini desiderosi di tornare al successo e di riscattare il risultato della sfida dell’andata (59-64 al PalaBianchini), i romani con la voglia di riprendere il trend positivo che si è interrotto nel turno precedente.

Le due squadre sono distaccate di soli 2 punti in classifica: Roma è a quota 14, Latina a 12, ma con una partita da recuperare.