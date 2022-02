Covid, 76 nuovi casi, per la prima volta dopo mesi i contagi scendono sotto i cento

LATINA – Crollano i nuovi casi di covid a Latina e provincia. Alla media sempre più bassa registrata di lunedì a causa di un minore numero di tamponi eseguiti, corrisponde oggi un ulteriore marcata discesa dei contagi in linea con la contrazione progressiva dei numeri che si va registrando nelle ultime settimane. Per la prima volta da mesi il numero dei nuovi contagi scende sotto i 100 casi giornalieri, nelle ultime 24 ore ne sono emersi 76 e per trovare un dato simile bisogna risalire a novembre.

I ricoveri elle ultime 24 ore sono stati tre, di pazienti tutti ospedalizzati al Goretti, e non ci sono stati decessi. I guariti oggi sono in numero superiore ai nuovi contagi 101 contro 76.

Lunedì scorso i nuovi positivi erano stati 184 esattamente il doppio rispetto al dato di oggi. Il dato più alto è quello di Latina con soli 22 nuovi casi.