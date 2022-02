LATINA – Si è spento il giudice Pietro Allotta, magistrato per anni in servizio presso la Procura della Repubblica di Latina, una volta in pensione si era dedicato alla professione di avvocato. Era malato da tempo.

“Un uomo di legge e integerrimo”, così lo ricorda in un post la consigliera comunale di Latina Annalisa Muzio e così lo ricordano anche tanti colleghi.

Lascia la moglie Maria e le figlie Ivana e Katia.