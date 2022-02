Scompare Ada Fantinelli, prima dirigente dell’Anagrafe di Latina. Aveva 99 anni

LATINA – Per il Comune di Latina era un po’ un’istituzione, è scomparsa nelle scorse ore Ada Fantinelli, prima dirigente dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Latina. Aveva 99 anni. Ne ha dato notizia il sindaco di Latina, Damiano Coletta esprimendo cordoglio a nome suo e dell’Amministrazione.

«La signora Fantinelli è stata una colonna dell’Ente – dichiara il Sindaco Damiano Coletta – e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla la ricordano per il suo spirito di servizio e per la passione con cui svolgeva il suo lavoro, mettendo sempre al centro le persone». Per il suo impegno, il 18 dicembre del 1989, in occasione del 57° di Latina, l’Amministrazione le consegnò un Attestato di benemerenza per “meriti acquisiti in ambito sociale”.

Sposata con Corrado Bordonaro dal quale ha avuto 4 figli, è stata tra le prime appartenenti al Movimento dei Focolari di Latina, nel 1967.

I funerali saranno celebrati giovedì 3 febbraio nella cattedrale di San Marco alle 10,30.