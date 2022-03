Carlotta Terzariol “vince” Imun e vola all’Onu: “Incontreremo Martin Luther King III”

LATINA – Voleranno a New York il 24 marzo per partecipare all’edizione 2022, la decima dell’Italian Model United Nations, meglio conosciuto dagli studenti come IMUN. Sono un folto gruppo di allievi delle scuole superiori di Latina che a gennaio si sono preparati partecipando a Roma alla più grande simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia, in lingua inglese, mettendosi nei panni degli attori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e cimentandosi con i temi dell’agenda politica internazionale. Solo uno tra loro è risultato anche il migliore ad insindacabile giudizio dello staff board vincendo una borsa di studio per volare gratuitamente oltreoceano ed entrare nel Palazzo di Vetro dell’Onu per completare l’esperienza.

A meritare il titolo di Best Delegate, è stata una studentessa, Carlotta Terzariol del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. “Sono onorata di aver ricevuto questo riconoscimento per il quale, non lo nego, ho lavorato sodo – racconta Carlotta che si prepara alla maturità – Mi è stata data una borsa di studio che mi dà l’opportunità di partecipare in forma gratuita alla simulazione che si svolgerà a New York dove spero di distinguermi ancora per tenere alto il mio nome e quello del Liceo Classico di Latina”.

Durante la fase di preparazione che si è svolta dal 18 al 21 gennaio, a ogni studente è stato assegnato uno Stato estero da dover rappresentare e che ha dovuto studiare nei dettagli per poter poi svolgere le attività tipiche della diplomazia imparando a risolvere problemi, mediare conflitti, tenere discorsi, preparare bozze di risoluzioni da illustrare e condividere con altri, adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite, l’organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta, più rappresentata a livello internazionale e più potente al mondo.

“Visiteremo il Palazzo Onu, incontreremo Martin Luther King III e altri Segretari che ci parleranno di quella che è la loro azione concreta, il loro lavoro. I più meritevoli avranno anche l’opportunità di parlare al Podium nella cerimonia conclusiva, magari chissà – aggiunge Carlotta – qualcuno del Liceo Classico di Latina”.

La studentessa meritevole, che vuole diventare chirurga, durante le simulazioni rappresentava il Canada, come ci ha raccontato questa mattina su Radio Immagine

L’evento formativo IMUN è organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione Lazio.