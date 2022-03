Incendio a Latina Scalo, in fumo i carrellati del “porta a porta” di Abc

LATINA – Un violento incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nell’area esterna al sito industriale LogUp in Via Gloria a Latina Scalo. Dal punto si è levata una gigantesca nuvola di fumo nero rimasta a lungo visibile a distanza.

Da quanto si apprende, le fiamme hanno distrutto alcuni bidoni carrellati in plastica per la raccolta differenziata porta a porta che si trovavano stoccati nel piazzale dell’azienda logistica, in attesa di essere presi in consegna dalla Seden che si occupa della distribuzione dei contenitori per conto di Abc Latina. I bidoni dovevano essere consegnati alle utenze cui il servizio deve essere progressivamente esteso. Il rogo non ha invece intaccato le buste per la raccolta che erano stoccate all’interno dei capannoni.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le cause del rogo né la quantità di materiale che è andato distrutto. Sul posto per verificare di persona l’accaduto sono arrivati l’assessore comunale Dario Bellini che ha la delega all’Azienda per i Beni Comuni e il direttore dell’Azienda Silvio Ascoli.

Secondo la prima ricognizione effettuata – trapela da Abc – i danni non sembrano tali da rallentare l’attività di Abc sul fronte del porta a porta, così come programmata. Non ci dovrebbero dunque essere ritardi nell’estensione del servizio.

Da verificare ancora l’eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria prodotte dalla combustione di materiale plastico.

Le puntualizzazioni dell’azienda in una nota.