La Festa del Cioccolato artigianale fa tappa a Fondi

FONDI – Fondi ospiterà dal 25 al 27 marzo “Festa del Cioccolato artigianale”. L’appuntamento con le prelibatezze dell’Associazione “Choco Amore” è in piazza Alcide De Gasperi, dalle 10 a mezzanotte, non solo evento di degustazione e fiera-mercato, ma anche esperienza formativa volta per promuovere la cultura del più amato degli alimenti. Per gli appassionati inoltre l’occasione di conoscere una nuova meta turistica, Fondi appunto e i suoi dintorni.

«Con questo evento, che fa bene all’umore oltre che all’economia cittadina – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – ci proponiamo di richiamare visitatori da tutta la regione e non solo. Il cioccolato e la sua grande attrattiva diventano quindi un pretesto per trascorrere un weekend a Fondi e visitare la nostra meravigliosa città. Il tutto anche allo scopo di creare movimento e incentivare l’economia del centro».

«L’evento, naturalmente, è esso stesso un buon motivo per trascorrere un fine settimana a Fondi – aggiunge l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – si tratta infatti di un appuntamento nazionale con musica, stand, maestri di fama internazionale e tante dolci curiosità. Quanto al calendario, proprio allo scopo di destagionalizzare il turismo, quest’anno i grandi eventi partono già in primavera e si prolungheranno fino alla fine dell’estate con ricadute che auspichiamo siano positive trasversalmente per tutti i settori, dal turismo alle attività produttive».

L’artista Stefano Comelli realizzerà dal vivo, su un blocco di cioccolato, la scultura del Castello Caetani. La golosa opera, il cui peso stimato è di 80 chili, sarà poi letteralmente fatta a pezzi dal sindaco e distribuita ai presenti. (la foto inviataci dal Comune di Fondi è di Tiziana Bontempi è e ritrae Comelli al lavoro nella fiera di Lodi)

Ci saranno anche laboratori e masterclass sulla lavorazione del cioccolato a cura dei Maestri della CHOCO AMORE. Le prenotazioni sono aperte dal sul sito https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/