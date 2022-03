Ucraina, Latina ferma la raccolta di beni e abiti presso il COC

LATINA – Relativamente alle iniziative solidaristiche di raccolta di beni alimentari e vestiario, il Prefetto di Latina ha comunicato stasera che, una volta chiarite le modalità di raccolta e di invio alla popolazione ucraina, sarà la sede dell’ex Rossi Sud a fungere da centro di smistamento di generi di prima necessità sul territorio provinciale. E’ quanto comunica ufficialmente il Comune di Latina in una nota dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura.

“Contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi, per il momento non potrà essere effettuata alcuna operazione di raccolta presso la sede del Centro Operativo Comunale di Via Cervone n. 2”.