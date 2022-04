Al via le iscrizioni alla “Csc Student Marathon” di Latina

LATINA – Sono aperte da oggi le iscrizioni alla CSC STUDENT MARATHON “Promuoviamo lo sport, sosteniamo la cultura”, la mezza maratona dedicata agli studenti che sta già destando grande interesse nel mondo studentesco del capoluogo. L’iniziativa promossa da “CSC – Città Sport Cultura”, ed organizzata dall’Asd IN CORSA LIBERA ed OPES Comitato Provinciale di Latina, patrocinata da Comune di Latina, Provincia di Latina, CONI Lazio e Regione Lazio, intende rafforzare il virtuoso connubio tra sport e cultura.

La CSC STUDENT MARATHON è una corsa non competitiva sulla doppia distanza di 3 km ed 1 km, in programma il 14 maggio, con partenza alle ore 9,30 da Piazza del Popolo a Latina, e vi potranno prendere parte tutti gli studenti delle classi elementari, medie ed i loro accompagnatori (insegnanti, genitori, familiari), oltre che gli studenti delle scuole superiori ed universitari.

Questa prima edizione farà il suo esordio all’interno della “Festa dello Sport”, rinomata kermesse di tre giorni, che verrà realizzata quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina e che celebrerà con l’occasione la città che si appresta a compiere 90 anni.

Un flusso festoso di migliaia di giovani, bambini, famiglie ed accompagnatori, colorerà le strade della città di Latina, per festeggiare insieme il 90esimo anno dalla sua nascita e promuovendone al contempo sport e cultura.

La formula è divertente e accattivante, sulla distanza di tre km per gli studenti delle scuole superiori e universitari e di un km per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Nel costo di iscrizione (appena €5,00 a persona, anche per gli accompagnatori), non solo è compreso un kit di gara completo e molto utile (pettorale di gara, assicurazione partecipante ed RCT, assistenza tecnica e medica, medaglia dell’evento, ristoro finale, pubblicazione delle foto dell’evento sui canali ufficiali) ma la metà del valore delle quote stesse sarà restituito alla scuola di appartenenza sotto forma di materiale didattico.

Ma ci sono anche altri premi in palio oltre all’ammontare della metà delle quote d’iscrizione raccolte. In particolare:

– all’istituto primo classificato per numero di iscrizioni, andranno € 1.500,00 in buoni acquisto di materiale didattico presso “Dimensione Ufficio” di Latina;

– all’istituto secondo classificato per numero di iscrizioni, andranno € 1.000,00 in buoni acquisto di materiale tecnico presso “Sport 85” Latina;

– all’istituto terzo classificato per numero di iscrizioni, andranno € 750,00 in buoni acquisto per noleggio pullman dell’azienda di trasporto “Baratta”;

– all’istituto quarto classificato per numero di iscrizioni, andranno € 500,00 in buoni acquisto di materiale per l’igiene presso “Hygenia” di Latina.

La classifica sarà stilata in base alla più alta percentuale di partecipanti rispetto al numero di iscritti di ogni singolo

In ogni caso, l’organizzazione ha previsto premi per tutti.

Per iscriversi ed avere informazioni è semplice, basta andare sul sito: www.cittasportcultura.it

“E’ una vera festa di sport per godersi la città e festeggiarne il compleanno di Latina – afferma Stefano Pedrizzi, segretario generale di CSC – Città Sport Cultura – all’insegna dei valori della partecipazione, della socializzazione e con l’intento di avvicinare quanti più giovani allo sport. Per noi di CSC promuovere lo sport per sostenere la cultura è una esperienza già avviata con altre iniziative, come le borse di studio per gli studenti delle scuole superiori che praticano sport o le tante agevolazioni costruite per i ragazzi dell’università di Latina. L’idea di poter devolvere, grazie ad una nostra iniziativa, materiale didattico e non solo alle istituzioni che hanno a cuore la crescita e la formazione dei nostri figli è entusiasmante. Ecco perché abbiamo pensato ad un evento come la CSC STUDENT MARATHON”.

“Ci accingiamo a realizzare una serie di grandi eventi che saranno messi a disposizione di tutta la città di Latina – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes e presidente di In Corsa Libera – Grazie alla collaborazione con CSC, il giorno che precede la Mezza Maratona di Latina del 15 maggio prossimo, si terrà la corsa podistica non competitiva dedicata a tutti gli studenti di Latina, nonché ai loro familiari ed accompagnatori. Un modo per celebrare al massimo la città ed il 90esimo anno dalla sua fondazione. Aspetto – spiega Fioriello – che abbiamo voluto sottolineare anche attraverso le medaglie ufficiali di quest’anno. Ringrazio il Segretario Generale di Città Sport e Cultura Stefano Pedrizzi, con il quale stiamo realizzando la CSC Student Marathon, gara dal grandissimo potenziale che coinvolgerà tanti giovani e l’Amministrazione Comunale di Latina per il supporto su entrambi gli eventi”.