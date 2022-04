Vinitaly, l’assessesora Onorati premia l’azienda Donato Giangirolami di Latina

LATINA – Al Vinitaly di Verona l’azienda agricola biologica di Borgo Montello Donato Giangirolami ha ricevuto il Premio Angelo Betti – Benemeriti della Viticoltura del Lazio, “per il suo essere virtuoso simbolo di una storia familiare”.

“Una storia che parla del rispetto delle tradizioni, della terra e di ciò che lei offre, del saper prediligere non solo la bontà ma anche la salubrità di un prodotto. Una storia che racconta come dalla tradizione possano nascere, senza dimenticare il proprio passato, l’innovazione e l’avanguardia. Una storia che parte dal principio con Dante e i suoi primi 5 ettari, passando per Donato e la sua scelta di dedicarsi solo all’agricoltura biologica, e che oggi arriva nelle mani di tre giovani donne Federica, Laura e Chiara e il loro sguardo verso orizzonti futuri”, ha commentato l’assessora regionale all’Agricoltura Enrica Onorati.

Nell’azienda di Latina che produce solo vino biologico, vale il principio: “Rispettiamo la normativa biologica europea perché crediamo che bere vino debba essere un’esperienza pura, vissuta nel rispetto della salute e dell’ambiente”.