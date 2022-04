Basket, Benacquista Latina affronta Biella nella prima partita della Fase a Orologio

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato con cinque gare di anticipo rispetto alla fine della regular season la permanenza nella categoria, e già torna in campo per le prossime quattro sfide. La formazione pontina si è qualificata in nona posizione nel Girone Rosso con 24 punti, e ora arriva la Fase a Orologio in cui dovrà confrontarsi con tre avversarie del Girone Verde, iniziando dalla gara di sabato 16 aprile (alle 20,30) che vedrà i nerazzurri ricevere al PalaBianchini la compagine piemontese dell’Edinol Biella, qualificatasi undicesima nell’altro raggruppamento con 18 punti.

Due formazioni che nelle passate stagioni si sono affrontate diverse volte, ma che in quest’annata saranno rivali soltanto per una sera, in un match in cui le motivazioni che spingono i club sono differenti, ma di pari importanza. Se da un lato la Benacquista scenderà in campo pronta a lottare con tutte le sue forze con l’obiettivo di riuscire a conquistare un posto nella griglia dorata dei play-off; sul fronte opposto Biella arriverà con il preciso intento di scongiurare la partecipazione alla lotteria dei play-out.

«Siamo a un passo dai play-off e vogliamo provare in tutti i modi a raggiungerli», il commento di Capitano Marco Passera alla vigilia.

“Sarà una sfida delicata, difficile e di grande importanza per ambedue le squadre, quella che andrà in scena sul parquet del palazzetto di via dei Mille nel sabato che precede la Pasqua. I tifosi latinensi anche in questa occasione saranno un supporto fondamentale per la squadra, che darà il massimo, non soltanto in questo match, ma in tutte le quattro partite che affronterà”, dicono dal Club rivolgendo il consueto invito ai tifosi ad essere presenti in tanti sugli spalti.