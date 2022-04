Latina riceve Monopoli, Di Donato: “Ce la metteremo tutta per salutare bene il nostro pubblico”

LATINA – Sarà un Latina Calcio in piena emergenza quello che oggi alle 17.30 affronterà al Francioni il Monopoli per la penultima gara di campionato. E’ la prima sfida in questa serie tra le due formazioni, il Latina ci arriva al tredicesimo posto, già salvo a 41 punti, quasi irraggiungibili i play off, mentre Monopoli al quinto posto e con 55 punti è matematicamente qualificato.

Tra i nerazzurri non ci saranno gli infortunati Tessiore, Sarzi e Palermo e si accomoderanno in panchina solo per onor di firma Di Livio e Spinozzi.

Mister Di Donato ha comunque chiesto ai suoi una grande prestazione per salutare e ringraziare il pubblico di casa.