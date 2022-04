Covid, 289 casi a Latina e provincia, niente ricoveri né decessi

LATINA – Sono 289 oggi i nuovi casi di covid a Latina e provincia, non si sono registrati decessi, nè nuovi ricoveri. E’ quanto riporta il bollettino di oggi della Asl di Latina. Come ogni lunedì dati in netto calo anche a causa della mancata notifica dei risultati dei tamponi da parte dei privati, in salita rispetto a lunedì scorso quando i positivi erano stati 264.

I nuovi casi sono emersi nelle scorse 24 ore da poco meno di 1200 tamponi per un tasso positivi/tamponi pari al 25%.

I positivi a Latina sono 82, 67 ad Aprilia, balzo a Sonnino dove ne sono emersi 10.