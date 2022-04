Covid, 655 nuovi casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 655 oggi i nuovi casi positivi al covid a Latina e provincia in discesa rispetto al dato di ieri, emersi da circa 3500 tamponi per un tasso di positività ora al 18,6% anche questo in diminuzione.

Nel bollettino della Asl di Latina del 9 aprile non vengono riportati decessi (resta 841 il totale da inizio pandemia) e sono invece segnalati due ricoveri di pazienti pontini, uno al Goretti, un altro trasferito a Roma.

A Latina si contano ancora 200 casi, 100 ad Aprilia, tutti in decrescita i contagi negli altri comuni pontini.