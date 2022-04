Covid, 648 casi e due ricoveri, quarto giorno senza decessi

LATINA – Sono 648 i nuovi casi di covid (- 312) a Latina e provincia e due i ricoveri (+1) di pazienti pontini registrati nelle scorse 24 ore, di questi uno è stato trattenuto al Goretti, l’altro trasferito a Roma. Per il quarto giorno consecutivo sul bollettino della Asl di Latina non vengono riportati decessi e dunque il totale dei pazienti pontini che non ce l’hanno fatta resta quindi a 838 da inizio pandemia a oggi.

I 648 nuovi casi sono emersi da un totale di circa 3500 tamponi per un tasso positivi/tamponi al 18,6% in discesa rispetto ai giorni precedenti. Il comune che ne registra di più è Latina con 184, seguita da Aprilia con 69, 54 a Cisterna. Il totale dei residenti in provincia di Latina che hanno contratto il virus da marzo 2020 a oggi è di 132.999.

I nuovi guariti registrati dalla Asl sono 61.

COMUNE PER COMUNE – I casi sono emersi in 31 comuni: ad Aprilia 69, Bassiano 2, Campodimele 1, Castelforte 5, Cisterna di Latina 54, Cori 16, Fondi 23, Formia 33, Gaeta 11, Itri 17, Latina 184, Lenola 13, Maenza 2, Minturno 19, Monte San Biagio 4, Norma 4, Pontinia 20, Ponza 3, Priverno 13, Prossedi 1, Roccagorga 3, Rocca Massima 2, Sabaudia 23, San Felice Circeo 9, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 23, Sezze 37, Sonnino 5, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 5, Terracina 38.

Le vaccinazioni somministrate nelle ultime 24 ore sono state 151 di cui 132 negli adulti (solo 11 prime dosi e 3 quarte dosi); le pediatriche nella fascia 5-11 anni 19, di cui solo 3 prime dosi.