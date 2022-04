Earth Day 2022, il Comune di Latina all’Ic Frezzotti-Corradini per piantare due alberi

LATINA – Oggi, in occasione dell’Earth Day 2022, il Comune di Latina parteciperà all’evento mondiale “Plant and care for peace” insieme all’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini.

L’Istituto è da anni impegnato in prima linea nell’educazione alla tutela ambientale con numerose attività ed ha aderito alla rete nazionale “Scuole Green” con l’obiettivo di promuovere attività formative ecosostenibili in accordo con le altre istituzioni scolastiche aderenti. Beneficiario di un finanziamento europeo “Pon Edugreen” per la realizzazione di orti e spazi verdi didattici, l’IC Frezzotti Corradini ha inoltre aderito al progetto proposto dal Rotary Club, in collaborazione con ABC Latina, “Differenziare e riciclare: opportunità per l’ambiente”.

L’appuntamento (venerdì 22 aprile) è alle ore 9.15 insieme all’Assessora alla Transizione ecologica e all’Ambiente Adriana Calì per la messa a dimora di due alberi all’interno dei giardini delle scuole dell’infanzia dell’IC Frezzotti Corradini nei plessi di Via Quarto e Via Calatafimi. Le piante provengono dal vivaio dei Carabinieri Forestali di Fogliano e si tratta di essenze tipiche della macchia mediterranea.