Formia, lampeggiante a bordo dell’auto, denunciato un 60enne

FORMIA – Girava in auto con un lampeggiante blu come quello delle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri, è scattata la denuncia e il sequestro dell’apparecchio. E’ accaduto a Formia nel corso dei controlli del territorio effettuati dai militari della Stazione che hanno fermato un’Audi con a bordo un 60 enne di SS. Cosma e Damiano, hanno chiesto patente e libretto, ma si sono anche accorti che sul cruscotto dell’auto c’era un lampeggiante simile a quello in uso alle forze di polizia. Il guidatore non ha saputo dare spiegazioni valide né mostrare l’autorizzazione all’uso dell’apparato che è vietato sui veicoli privati.

L’uomo è stato denunciato per il reato di possesso illecito di contrassegni in uso ai corpi di polizia.