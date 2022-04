Grave incidente su Via Epitaffio, studentessa elitrasportata al Goretti

LATINA – Un grave incidente si è verificato questa mattina su Via Epitaffio dove poco dopo le 8 una studentessa è stata travolta da un suv, all’altezza dell’incrocio con Strada Piscinara nei pressi della sede dell’Agenzia Formazione e Lavoro. La giovane che stava attraversando la strada è stata sbalzata sull’asfalto. Soccorsa dal 118 è stata elitrasportata al Goretti in codice rosso, le sue condizioni sono considerate molto gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha chiuso il tratto per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi.