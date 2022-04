I cittadini “resistono” alla raccolta porta a porta, troppi rifiuti in strada a Latina. Abc: “Potenziati servizio e controlli”

LATINA – C’è una parte di cittadini “resistenti” al nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Un fatto reso evidente dalla presenza di quelli che Abc definisce in una nota i “numerosi e anomali conferimenti del rifiuto indifferenziato, con picchi di abbandono nei fine settimana”. Insomma i cassonetti stracolmi nelle zone in cui è ancora attivo il vecchio sistema. I rifiuti “migrano” trasportati in auto dalle zone del porta a porta a quelle più centrali dove ci sono i cassonetti e si creano vere e proprie cataste di sacchetti, con un effetto negativo per tutta la città, aggravato dall’effetto degli stop della Rida Ambiente, che accoglie il rifiuto indifferenziato di Latina, ma nei giorni festivi ha tenuto chiuse le porte.

A questo punto ci sono due profili: uno è quello del senso civico visto che fare la raccolta differenziata non è un vezzo di Abc, ma un obbligo di legge e la violazione di quest’obbligo pesa economicamente sulle tasche di tutti, perché rende molto più oneroso, oltre che non remunerativo, il servizio di raccolta. L’altro è quello del controllo, perché la maturità dei cittadini spesso si ottiene solo con una stretta vigilanza. A Latina scarseggiano entrambi e quindi Abc ha deciso di potenziare raccolta e controllo.

“Per affrontare il fenomeno, l’Azienda ha potenziato il servizio di raccolta dell’indifferenziato nelle aree servite dal vecchio metodo, mettendo in campo più squadre di lavoro nella giornata della domenica. Nelle aree più critiche del territorio si sta inoltre potenziando il servizio di videosorveglianza con l’ausilio delle fototrappole e l’Azienda sta lavorando con il Comune e la Polizia Municipale per integrare il servizio di controllo e vigilanza degli Ispettori Ambientali”, spiega il direttore di Abc Latina Silvio Ascoli, aggiungendo che saranno recuperati i ritardi nella raccolta della frazione indifferenziata dovuti alla chiusura di Rida il 25 aprile e da domani il servizio tornerà regolare.

Infine, per i rifiuti ingombranti è sempre operativo il servizio gratuito dei Centri di Raccolta di via Massaro e via Bassianese e delle Isole Ecologiche Itineranti il cui calendario aggiornato è disponibile sul sito aziendale www.abclatina.it