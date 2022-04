Morta Chiara, la trentenne di Norma investita in Via Epitaffio

LATINA – Non ce l’ha fatta Chiara Aggio la trentenne di Norma investita mercoledì della scorsa settimana mentre attraversava Via Epitaffio per raggiungere l’Agenzia di Formazione e Lavoro dove frequentava un corso per diventare barista. Ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti era apparsa subito in condizioni disperate, tanto che la notizia del suo decesso era corsa veloce nel centro lepino dove vive la famiglia.

In realtà Chiara ha resistito, poi le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate ed è stata dichiarata la morte cerebrale di Chiara, un accertamento che apre la strada del distacco dalle macchine che tengono in vita il paziente. In questo caso, la famiglia di Chiara ha deciso di autorizzare la donazione degli organi e sono in corso le procedure di verifica necessarie prima dell’espianto.

Intanto, sul fronte dell’incidente, la Polstrada ha continuato ad eseguire tutti gli accertamenti ritenuti utili a stabilire le cause e le concause eventuali dell’investimento fatale. Indagato per omicidio stradale il conducente del suv che ha investito la ragazza.