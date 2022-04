Villa Ciarelli ora è della Questura di Latina: 8 alloggi per i poliziotti

LATINA – La villetta nel quartiere Gionchetto appartenuta alla famiglia Ciarelli ospiterà otto poliziotti della squadra volante della Questura di Latina, in altrettanti alloggi, allestiti insieme ad alcuni spazi comuni. E’ quanto annunciato durante la cerimonia di consegna alla Questura dell’edificio confiscato, in via Gran Sasso d’Italia, a Latina. Si tratta di uno dei beni sequestrati al clan nell’operazione Caronte, poi definitivamente acquisito dallo Stato, trasferito all’Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e ora tornato nella disponibilità della collettività a servizio delle necessità delle forze dell’ordine.

E’ stato il prefetto Maurizio Falco a consegnare le chiavi dell’edificio al questore Michele Spina, un gesto dal forte valore simbolico che si è svolto alla presenza del sindaco Damiano Coletta che ha detto: ” Oggi si è completata un’altra tappa importante per la storia del nostro territorio. Sono stato molto onorato nell’affiancare il Prefetto Falco e il Questore Spina in un momento così importante. Il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenta una fase altrettanto significativa e in questo c’è e ci sarà sempre il massimo impegno dell’Amministrazione come nel caso di via Goya. Il riuso significa mettere il bene a disposizione della comunità. E quello di oggi ne è l’esempio”.

Il prefetto Falco ha annunciato che nei prossimi mesi altri beni confiscati alla criminalità in provincia verranno destinati ad uso sociale, a Latina un appartamento in Corso della Repubblica andrà al nucleo ecologico dei carabinieri mentre in Via Mincio saranno realizzati alloggi per la Guardia di Finanza.