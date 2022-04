Luoghi della Cultura, ammessi a finanziamento il Museo di Priverno e la biblioteca di Terracina

LATINA – La Regione Lazio ha messo a disposizione altri 3,8 milioni per la valorizzazione di tutti i 30 luoghi storici e artistici risultati ammissibili a finanziamento per l’Avviso pubblico per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura. Un ambito nel quale dal 2019 sono stati investiti 28milioni e mezzo di euro per la riqualificazione di 124 siti culturali presenti in tutte le province della regione.

Della nuova tranche, con lo scorrimento di graduatoria, due finanziamenti sono andati in provincia di Latina al Museo Archeologico di Priverno e la Biblioteca comunale “Adriano Olivetti” di Terracina. Il primo, per il recupero edilizio e funzionale degli spazi che potranno essere messi direttamente in comunicazione con il Museo, e per la realizzazione di un’ampia sala dove si andranno a integrare i servizi informativi, di biglietteria, bookshop e caffetteria (contributo € 299.948). Il secondo, prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso il rifacimento delle facciate esterne e il miglioramento dell’accessibilità per le persone diversamente abili. È previsto l’acquisto di attrezzature, allestimenti, arredi e altre forniture di beni durevoli per la fruizione pubblica del bene e l’implementazione di tecnologie digitali oltre che all’adeguamento degli impianti di sicurezza (contributo: € 300.000)

Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che oggi sarà a Latina per partecipare alla presentazione dei progetti europei per Latina e il suo territorio in programma dalle 15 nella Sala Conferenze della facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma Polo Pontino.