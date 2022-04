Si è spenta la signora Elvira Fatigati, mamma della Commissaria al recupero di Santo Stefano Silvia Costa

Si è spenta nelle scorse ore la signora Elvira Fatigati, mamma della Commissaria di Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano-Ventotene, Silvia Costa. Ne ha dato notizia proprio l’onorevole Costa in un post nel quale ricorda i “95 anni di amore, di generosità , intelligenza, ironia, passione per la vita e la bellezza”.

L’ultimo saluto domani martedì 5 alle 11 nella Parrocchia di Santa Maria in Trastevere. La raccolta di fondi in occasione delle esequie sarà devoluta alla Comunità di Sant’Egidio di cui la signora Elvira aveva sempre ammirato e apprezzato l’impegno.